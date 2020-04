Déconfinement : comment ça se passe en Chine ?

À l'heure où l'on commence seulement à envisager le déconfinement dans l'Hexagone, les regards se tournent vers le seul pays qui est déjà parvenu à ce stade. Il s'agit de la Chine. Après deux mois de mesures très strictes, les habitants sont progressivement autorisés à sortir de chez eux, mais sous haute surveillance des autorités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.