Déconfinement : comment envisagez-vous vos vacances ?

D'après l'annonce d'Édouard Philippe ce jeudi, les Français vont pouvoir partir en vacances dans l'Hexagone. D'ordinaire, vers la fin du mois de mai, 80% de ceux qui partent savent où ils vont aller et ont déjà réservé. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Nos équipes vous ont donc demandé ce que vous allez faire. Avez-vous quelques idées de destination ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.