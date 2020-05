Déconfinement : comment la nouvelle carte a été élaborée

Classée en vert et rouge le 11 mai, la France métropolitaine est aujourd'hui colorée de vert, sauf l'Île-de-France qui passe du rouge à l'orange avec la Guyane et Mayotte. Quatre critères sont désormais utilisés pour définir cette nouvelle carte : l'incidence qui mesure la pression épidémique, les tests virologiques, le facteur de reproduction du virus et les capacités en service de réanimation.