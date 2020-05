Déconfinement : comment la réouverture des écoles se prépare-t-elle à Dijon ?

Le discours de Jean-Michel Blanquer ce jeudi 7 mai n'a pas surpris la ville de Dijon. Le protocole sanitaire de 63 pages, dévoilé plus tôt cette semaine, rassure la directrice de l'école Saint-Joseph. Et pour cause, les mesures sanitaires annoncées par le ministre de l'Education nationale sont toujours d'actualité à quelques jours de la réouverture des écoles. Dans cet établissement privé, il reste à aménager les salles avant sa réouverture jeudi prochain. Concernant la nécessité de dialogue au retour des élèves, les enseignants de l'école font déjà preuve d’une bienveillance qui rassure les parents. Pour les écoles publiques, une partie des décisions revient au maire de la ville. Ce dernier salue une certaine cohérence du discours du gouvernement. Selon un sondage, 20 à 30% des élèves dijonnais devraient reprendre le chemin de l'école la semaine prochaine. Ils devraient être plus d'un million dans toute la France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.