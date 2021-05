Déconfinement : comment les stations thermales préparent la réouverture

Six mois d'arrêt et enfin l'annonce d'une réouverture. Dans deux semaines, les thermes de Salins-les-Bains dans le Jura retrouveront leur bassin rempli pour accueillir à nouveau du public. Début mars, nous avions déjà rencontré Fabrice Lebeault, directeur de l'établissement. Il faisait état d'une situation financière critique. Les thermes, gérés par la commune, ne bénéficiaient à ce moment-là d'aucune aide. Aujourd'hui au sous-sol des thermes, le circuit d'approvisionnement en eau salée a repris sous surveillance continue. Seules les cures médicales seront autorisées dans le respect d'un protocole sanitaire : désinfection des cabines après chaque passage, et distanciation dans les bains. Malgré les contraintes, l'équipe est très enthousiaste. Chaque année, ce sont normalement 3 000 curistes qui rejoignent la commune. Dans ce salon de thé, les thermes ont une répercussion directe sur les ventes. Pour cet hôtel aussi, l'enjeu est important. En moyenne, la clientèle des thermes représente 30% des réservations. Une activité centrale, garante d'une bonne santé économique pour la ville. Autre atout de la commune, le musée de sel pourra redémarrer le 19 mai. Il accueille chaque année plus de 70 000 touristes.