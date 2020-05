Déconfinement : comment l'Espagne a rouvert ses bars et ses parcs

Boire un verre au soleil entre amis, c'est désormais possible depuis ce lundi 25 mai à Madrid et Barcelone. Les terrasses des cafés et restaurants ont été prises d'assaut dès le jour de réouverture. "C'est la première fois qu'on peut se retrouver tous ensemble depuis fin février. On attendait cela avec impatience", déclare une habitante. Quant aux services, ils s'accompagnent des règles sanitaires strictes. Les tables sont désinfectées après chaque usage et espacées d'au moins deux mètres. Pour commander, la traditionnelle carte a été remplacée par un QR Code. Les grilles des parcs et jardins ont également pu rouvrir ce matin. Pour éviter tout attroupement, des tranches horaires sont mises en place. Seniors et parents avec enfants peuvent en profiter toute la journée. Les joggeurs, eux, ne peuvent y accéder que le matin et le soir. Tous doivent porter un masque, obligatoire sur la voie publique. Des mesures nécessaires selon le gouvernement pour assurer un retour à la normale.