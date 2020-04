Déconfinement : commerçants et artisans se préparent pour la reprise

La reprise de l'activité, en particulier dans le commerce et l'artisanat, est l'une des clés pour éviter une flambée du chômage. Pour l'instant, aucune précision sur les conditions de réouverture n'a été annoncée. Même la date tant attendue reste incertaine. Mais les professionnels voudraient enfin revivre et en finir avec le confinement. Comment cette remise en route va-t-elle se dérouler ? Comment les principaux concernés se préparent-ils ? Illustration à Caen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.