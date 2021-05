Déconfinement : dans quelles conditions va-t-on pouvoir faire du sport ?

Aujourd'hui, pour fréquenter les piscines en intérieur, il vous faut un certificat médical. Tout cela va encore durer. Les rares nageurs présents ne sont pas près de retrouver l'affluence habituelle. Seuls les enfants vont pouvoir se remettre à l'eau dès le 19 mai. Pour les adultes, il faudra attendre le 9 juin et respecter des consignes précises. Selon Stéphane Clemot, directeur de Divaquatic, "il faut faire attention à ce que les publics ne se croisent ni dans les vestiaires ni dans les bassins et réserver des temps importants pour les nettoyages". Une jauge devrait également être respectée. Pas plus de 50 % du public habituel en intérieur. Mêmes règles dans les salles de fitness où toutes les mesures nécessaires ont été prises pour accueillir les sportifs. Autres exigences, surveiller le respect des règles sanitaires, comme la distanciation sociale. Une réouverture progressive qui ne concerne d'abord que les sports sans contact. Pour reprendre leurs activités en intérieur, les adeptes des sports collectifs et des combats devront eux patienter jusqu'au 30 juin, date à laquelle toutes les jauges seront supprimées.