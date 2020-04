Déconfinement : des équipes SNCF se mobilisent pour préparer le réseau ferroviaire

Le confinement a mis une grande partie des trains de la SNCF à l'arrêt. Une mise en sommeil inédite dans l'histoire de la compagnie ferroviaire. Dans les Hauts-de-France, des agents se mobilisent pour entretenir le matériel et le réseau. L'objectif est de permettre un redémarrage plus facile.