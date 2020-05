Déconfinement : des règles drastiques pour le retour des enfants à l’école

Le ministère de l'Éducation nationale publiera le vendredi 1er mai un mode d'emploi très détaillé pour organiser le retour à l'école prévu le 11 mai. On y retrouve un protocole sanitaire très strict. Les aménagements nécessaires au respect de ces dispositions seront évalués au cas par cas par les directeurs d'école.