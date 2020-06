Déconfinement : des règles sanitaires bientôt assouplies dans les entreprises ?

Le télétravail fut la norme depuis plus de trois mois, mais il est progressivement en train de devenir une exception. Le gouvernement veut accélérer le retour des salariés sur leurs lieux de travail. Les règles sanitaires devraient être considérablement allégées. L'annonce est attendue mercredi 24 juin. La règle des 4 m² par salarié, le port du masque, le déjeuner à la cantine, tout cela devrait disparaître. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.