Déconfinement : des voyageurs disciplinés dans les transports en commun

Partout dans les pays, des centaines de milliers de personnes se sont rendues au travail ce lundi. Ils ont donc repris le métro, le tramway, le bus ou encore le train. Certains craignaient des cohues ou une saturation du réseau. Mais globalement, la journée de reprise s'est bien passée. La majorité des voyageurs ont porté des masques de protection pour aller prendre les transports en commun même s'il a été difficile de toujours respecter les distances sanitaires sur les lignes très fréquentées et lors des chassés-croisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.