Déconfinement en Allemagne : le port du masque obligatoire dans les transports en commun

Prendre le métro sans porter de masque sera bientôt un lointain souvenir en Allemagne. Dès lundi prochain, se couvrir le visage dans les rames sera aussi obligatoire que d'avoir un titre de transport en règle. Une mesure jugée indispensable par la population pour limiter la propagation du coronavirus. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.