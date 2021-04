Déconfinement en Angleterre : les magasins et les terrasses des pubs rouvrent

Ils ont le goût de la vie d’avant sur ces terrasses londoniennes. Cela faisait quatre mois que ces rues n’avaient pas connu une telle effervescence sur ce toit vu sur le quartier des affaires. Mais il n’est pas question d’aller au bureau ce lundi matin. “On a posé un jour de congé pour venir aujourd’hui. Je l’ai même posé il y a un mois. On voulait vraiment soutenir les commerces du quartier, sortir et venir passer une journée de vacances. Et vraiment en profiter”, nous a confié une jeune femme émerveillée. Pour Nicolas Tréguer, le propriétaire français de l’établissement The Culpeper, c’est un soulagement : “On a quand même été fermé neuf mois sur les derniers treize. Quatre mois depuis décembre, donc nos équipes et clients ont retrouvé un peu de liberté”. Sans espaces extérieurs, les deux tiers des pubs ne peuvent toujours pas rouvrir. Durement touché par les restrictions, le secteur n’est pas encore sauvé. Le succès de la réouverture des pubs va aussi dépendre de la météo. Car pour l’instant, ce n’est possible qu’en terrasse. C’est à partir du 17 mai que les Britanniques pourront retrouver l’intérieur des pubs avec la nouvelle phase de déconfinement. Avec 32 millions de vaccinés et moins de 3 000 nouveaux cas de coronavirus par jour, l’Angleterre rouvre aussi ses magasins non-essentiels, pris d’assaut dans cette arcade commerçante. Pour une coupe de cheveux, mieux valait s’y prendre en avance, il n’y a pas rendez-vous disponible avant le mois de mai dans ce salon. Stanley Watts, copropriétaire du salon de coiffure The King’s Canary, s’en réjouit : “Oui, on est complet pour les prochaines semaines. Tout est réservé et c’est bien. C’est vraiment bien ! “. Depuis ce lundi, les Britanniques peuvent également voyager au Royaume-Uni, mais les vacances à l’étranger restent, pour l’instant, interdites.