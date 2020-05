Déconfinement et transport en commun : comment la surveillance s'organise

Pour que votre premier trajet dans les transports en commun se déroule le mieux possible, le port du masque y est obligatoire. Ce dispositif est valable pour tous les voyageurs de plus de 11 ans. C'est une nouvelle habitude à prendre pour pouvoir se déplacer dans tout le territoire. En Île-de-France, il faut aussi, aux heures de pointe, une attestation de votre employeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.