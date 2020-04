Déconfinement : il va falloir réparer avant de redémarrer

Depuis le 17 mars dernier, le pays est presque figé. Les voitures n'ont fait que prendre la poussière. Les équipements sportifs sont à l'arrêt. De nombreux commerces et entreprises sont fermés. Il n'est pas sûr que tout fonctionne correctement lors de la reprise le 11 mai prochain. Pour éviter la panne, certains d'entre nous ont d'ores et déjà commencé à vérifier, tester et entretenir nos outils de travail, nos moyens de transport, les appareils électroniques ainsi que les installations mécaniques.