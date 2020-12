Déconfinement : la Martinique entre soulagement et inquiétude

Le soleil se couche, il n'y a plus de couvre-feu, la nuit martiniquaise se réveille. "C'est super, c'est la fête. On s'éclate et on s'amuse. Ça nous a tous manqué", souligne Linda Sainte Rose, professeure de danse. Comme secours de danse, le sport a repris. Les restaurants sont ouverts jusqu'à minuit. Bars et discothèques restent en revanche fermés. Dans le seul département d'Outer-Mer à avoir été confiné cet automne, l'économie repart doucement. Mais, les touristes vont-ils venir en nombre pour les vacances ? "Quand ils seront présents, on va aviser, ce sera au jour le jour. Chaque jour suffit à peine en fait. Avec le Covid, c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant", explique Katia Dormeau, gérante du restaurant "Baywatch" - Fort-de-France. C'est aussi la question que se posent tous les hôteliers. Sur les 25 chambres de Marc Zimmermann, près de la moitié sont vides. Mais ils espèrent encore sauver sa saison. "Depuis quelques jours, on voit quand même une amélioration sur la période du 20 décembre jusqu'en début janvier. Mais après, on n'a pas trop de visibilité sur le futur, à partir du mois de janvier. L'année dernière, c'était complètement différent, on n'avait aucune place", souligne ce gérant de "Hotel Pélican" - Schoelcher (Martinique). L'absence de couvre-feu est un vrai motif d'espoir pour le secteur touristique. Mais sur certaines plages qui ferment à 19 heures, les Martiniquais ont un avis plus mesuré sur l'arrivée potentielle des touristes. "Pour faire redémarrer l'économie, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai comme tout le monde, on a un peu peur", se méfie une mère de famille. Pour venir en Martinique depuis la métropole, un test PCR ou antigénique négatif réalisé au maximum 72 heures avant le départ est exigé par les autorités.