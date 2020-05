Déconfinement : la préfète de la Somme sur tous les fronts

Les préfets sont en première ligne pour résoudre les problèmes pratiques liés au déconfinement. Ils sont sur tous les fronts pour coordonner l'action de l'État et celle des élus locaux. Dans le département de la Somme, la question de la réouverture des plages est devenue centrale pour les élus. Certains maires veulent convaincre la préfète Muriel Nguyen de les rouvrir. D'autres l'attendent sur des sujets différents.