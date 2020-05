Déconfinement : la réouverture est-elle un casse-tête pour les cafés et restaurants d'Île-de-France ?

Les terrasses des cafés et restaurants vont rouvrir partout en France à partir du mardi 2 juin. C'est le cas notamment en Île-de-France. Notre journaliste François-Xavier Ménage s'est rendu dans une rue très animée à Paris où se trouvent de nombreux restaurants. Ils préparent déjà leurs terrasses mais rien ne sera simple. Un sacré casse-tête pour les professionnels du secteur en terme de rentabilité.