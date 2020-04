Déconfinement : la ruée sur les masques

Depuis ce lundi matin, ils sont en principe en vente libre dans les pharmacies. Pour se repérer parmi les nombreux modèles, le ministère de l'Economie vient de dévoiler quatre logos auxquels se référer. Mais, les masques grand public n'étaient pas faciles à trouver. Pourtant, ils sont déjà disponibles dans certains bureaux de tabac et les grandes surfaces se préparent également. Tous les Français ou presque veulent en acquérir pour eux, leurs proches ou leurs enfants.