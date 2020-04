Déconfinement : le casse-tête de la distanciation sociale dans les transports en commun

À partir du 11 mai, le port du masque sera obligatoire dans tous les trains, tramways et bus sur tout le territoire. Mais cela ne suffira pas. Les opérateurs de transports devront également assurer le respect d'une distanciation sociale d'un mètre entre chaque passager. Cette règle est-elle vraiment applicable ? Reportage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.