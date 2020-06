Déconfinement : le grand rattrapage des mariages en mairie

Depuis deux jours, il est à nouveau possible de se dire oui devant Monsieur ou Madame le maire. Des dizaines de milliers de mariages avaient dû être reportés pour cause de confinement. Mais rattraper le retard n'est pas facile, car on se bouscule pour s'échanger les alliances. Les mairies sont donc obligées d'organiser des cérémonies à la chaîne. À raison de 15 minutes chacun, les mariages sont célébrés du jeudi au samedi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.