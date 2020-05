Déconfinement : le plan du gouvernement sur les 100 km se précise

À partir de votre résidence, vous pourrez vous déplacer dans un rayon de 100 kilomètres. Ce sera calculé à vol d'oiseau. Vous pourrez également dépasser cette limite en restant dans votre département. Pour les déplacements en ville, les collectivités réfléchissent à des plans pour éviter la cohue. Mais ce mercredi matin, le coordinateur national du déconfinement a évoqué qu'un retour en arrière était toujours possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.