Déconfinement : le secteur du BTP toujours très fragilisé

La crise sanitaire n'a pas épargné le secteur du BTP. Des dizaines de milliers de chantiers vont prendre du retard. Le respect des distances sanitaires, la baisse obligatoire du nombre d'ouvriers ralentissent l'avancée des travaux et font grimper les devis. Alors que le secteur est déjà fragilisé par des semaines de confinement, il est également difficile de trouver des clients qui acceptent des ouvriers à l'intérieur de leur domicile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.