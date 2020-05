Déconfinement : le soulagement dans le Grand Est

Le passage au vert est une étape que les Dijonnais attendent avec impatience. Beaucoup d'activités vont reprendre, réouverture des parcs dès ce week-end et des musées, théâtres, piscines et restaurants dès mardi prochain. Après avoir été classé rouge depuis le 30 avril, les habitants de la Côte-d'Or ne masquent pas leur joie.