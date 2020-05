Déconfinement : les auto-écoles ont enfin pu rouvrir

Les 13 000 auto-écoles de l'Hexagone ont redémarré ce matin. Désormais, il va falloir que les élèves prennent un peu plus de temps pour leur leçon de conduite. Car avant de prendre le volant, il faut désinfecter la voiture. Le port du masque est aussi obligatoire dans l'habitacle. Mais faire respecter la distance d'un mètre n'est vraiment pas simple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.