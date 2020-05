Déconfinement : les départements en première ligne

On compte une centaine d'hospitalisations en lien avec le Covid-19 dans l'Yonne. C'est trois fois moins qu'à Paris. Le président du conseil départemental a reçu 500 000 masques à cinq jours du déconfinement. Patrick Gendraud veut faire redémarrer l'économie, mais tant que le département restera en rouge, il ne pourra pas rouvrir le 18 mai les 33 collèges dont il gère le fonctionnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.