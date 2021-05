Déconfinement : les discothèques privées de réouverture

Les discothèques ont été les premières à avoir fermé leurs portes depuis le début de la pandémie. Elles sont à l'arrêt depuis le 13 mars 2020 et entament leur 14ème mois de fermeture. Mais l'incertitude est totale pour le secteur. Les boîtes de nuit sont les grandes absentes du calendrier du déconfinement. Aucune date de réouverture n'est annoncée. Certains professionnels tablent sur une réouverture en octobre prochain, les conditions du protocole sanitaire restent encore inconnues. Les discothèques reçoivent 500 à 600 personnes en moyenne chaque week-end. Une ouverture avec une jauge réduite serait contreproductive. Et les établissements vont perdre de l'argent. D'autres propriétaires sont beaucoup moins optimistes pour la reprise. Ils n'envisagent pas une réouverture avant le début de l'année prochaine. Bien que les salariés des boîtes de nuit soient au chômage partiel, cette inactivité commence à peser physiquement et moralement pour les gérants. Mais, c'est financièrement que le coup sera le plus rude. Malgré les aides de l'État, certaines discothèques ne se relèveront pas. On estime déjà que 30% des établissements de nuit fermeront définitivement leurs portes.