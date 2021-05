Déconfinement : les images de la France qui rouvre

Ils attendaient ce moment depuis des semaines, voire des mois. Ce mercredi, les commerces dits "non-essentiels", les terrasses des bars et restaurants ainsi que les cinémas et salles de spectacle rouvrent leurs portes. De Paris à Cassis (Bouches-du-Rhône) en passant par Lille (Nord), Reims (Marne), les terrasses ont été très fréquentées. Les habitants étaient contents que la vie reprenne son cours. Très tôt ce matin partout en France, la journée a commencé avec un café en terrasse. Un soulagement après six mois de privation. Tout le monde a eu le sentiment de retrouver un peu de liberté qui a redonné le moral aux habitants. Des files d'attente ont été par exemple constatées devant les cinémas pour les premières séances à Paris. Ce mercredi 19 mai fera date. Cette réouverture était comme un véritable bol d'air pour les professionnels du commerce, plus affectés par la pandémie de Covid-19. C'est notamment le cas aux galeries Lafayette fermées depuis 107 jours. Des clients qui sont venus ont été acclamés à Paris. La suite dans le reportage ci-dessus.