Déconfinement : les Nîmois retrouvent avec émotion leurs parcs et jardins

La réouverture de milliers de parcs et jardins publics des 69 départements classés verts était l'un des principaux changements intervenus ce lundi matin. À Nîmes, les familles l'attendaient impatiemment. Même la météo pluvieuse n'a pas réussi à les empêcher de profiter de leur terrain de jeu de 165 hectares. Une promenade qui a une saveur unique en ce premier jour de déconfinement.