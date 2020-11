Déconfinement : les nouvelles règles pour les activités sportives

L'assouplissement des règles du confinement concernant les activités physiques et le sport figure parmi les annonces faites mardi soir par Emmanuel Macron et confirmées ce jeudi par Jean Castex. À partir de samedi 28 novembre, les golfeurs vont pouvoir retravailler leur swing. Les activités extérieures individuelles seront autorisées pour tout le monde, adultes et enfants compris. Elles seront limitées à trois heures et dans un rayon de vingt kilomètres autour du domicile. Ainsi, on pourra pratiquer la course à pied, la voile, la natation si le bassin est en extérieur uniquement, tout comme le tennis. Concernant les sports collectifs en extérieur, seuls les mineurs de moins de 16 ans seront autorisés dans un premier temps. Pour les activités extrascolaires en intérieur, les enfants devront attendre le 15 décembre 2020. À cette date, les adultes eux devront encore patienter. Ce n'est qu'à partir du 20 janvier 2021 que les salles pourront enfin rouvrir pour tous. Au même moment, les sports collectifs pour les adultes, en extérieur comme en intérieur, seront autorisés si les conditions sanitaires le permettent. D'ici là et jusqu'au 15 décembre, l'attestation de sortie reste obligatoire.