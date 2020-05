Déconfinement : les nouvelles règles sanitaires coûtent chers aux entreprises

Quatre cent mille entreprises ont repris leur activité ce lundi matin. Toutes ont dû s'adapter pour respecter les règles sanitaires. Ces nouvelles organisations et nouvelles contraintes sont-elles économiquement viables ? Ces entreprises peuvent-elles désormais être rentables ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.