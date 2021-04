Déconfinement : les pistes du gouvernement

Dès la mi-mai, les terrasses de cafés et les restaurants pourraient être les premiers à rouvrir. Les professionnels sont prêts et proposent une ouverture progressive, dont la première phase serait du 15 au 28 mai uniquement pour les clients des hôtels. Du 29 mai au 11 juin pour les salles intérieures de restaurants moyennant une jauge qui reste à définir. À partir du 12 juin, ce sera l'ouverture complète dans le respect des règles sanitaires. Les commerces non alimentaires réouvriraient leurs portes dans des conditions assez proches de l'avant troisième confinement. Avec des jauges à l'entrée, variable selon la surface de vente. Mais au-delà de 10 000 mètres carré, pourront ils ouvrir . Et quant aux horaires, ils dépendront du couvre-feu. Pour les lieux de culture, les musées pourraient rouvrir en même temps que les terrasses. Toutefois, s'asseoir confortablement devant une toile ne sera possible qu'un peu plus tard. Le protocole sanitaire devrait être identique à celle de l'été dernier. Avec un siège vide entre chaque spectateur. L'entrée et la sortie devraient être différenciées. Et sans oublier le gel hydroalcoolique. La suite dans le reportage ci-dessus.