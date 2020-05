Déconfinement : les plages de La Baule et de Pornichet rouvertes sous conditions

Les plages de La Baule et de Pornichet sont de nouveau accessibles au public ce mercredi 13 mai. Mais, les règles sont très strictes. Les consignes sont d'ailleurs affichées à chaque entrée. La police effectuera régulièrement des contrôles. La virée en bord de mer sera donc encadrée, mais cette bouffée d'oxygène suffit déjà à reprendre confiance en l'avenir.