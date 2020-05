Déconfinement : les préfets pourront autoriser la réouverture des plages à la demande des maires

C'était une décision très attendue par de nombreux élus du littoral. Le gouvernement a changé sa position concernant l'accès aux plages. Il sera interdit après le 11 mai, sauf si le maire avec l'accord du préfet, estime qu'il peut garantir les règles sanitaires. Illustration à Lacanau en Gironde, où le tourisme représente près de 10 000 emplois fixes et saisonniers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.