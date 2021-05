Déconfinement : les restaurateurs dans les starting-blocks

Dans son restaurant et devant son équipe, Stéphanie Mathey l'avoue : "J'ai lu les règles hier soir, je n'ai pas compris. Donc, on va les relire ensemble et on va mettre en place une forme de terrasse". Au bout d'une demi-heure de test, la terrasse prend forme. "La distance d'un mètre entre chaque table, c'est fait. Et la jauge de 50%", fait elle part. Derrière les masques, des sourires jusqu'aux oreilles. "On est excité de rouvrir. On est content de reprendre notre métier", s'exprime la propriétaire de L'Intermède à Paris. Retrouver son métier et la cuisine de son restaurant, c'était le programme du jour pour le chef Didier Desert. "Ce matin, on a fait corvée de patates (...) On a épluché 40 kg de pommes de terre ce matin", raconte-t-il. Demain, c'est aligot pour tout le monde : la carte est réduite à son strict minimum. Côté terrasse, il y aura plus de dix tables, ce qui évite de mettre des plexiglas entre les clients. Son établissement, l'Ambassade d’Auvergne, affichera complet mercredi soir, mais il n'est pas sûr que la réouverture soit rentable. Pour aider les restaurateurs à être le plus rentable possible, beaucoup de villes leur ont fait de la place sur l'espace public. C'est le cas à Angers où des employés municipaux marquent le bout de trottoir qui sera transformé en terrasse à partir de mercredi, avec à chaque fois une règle : "Il faut toujours qu'il y ait le cheminement, donc on laisse 1,40 m. Au total, 150 extensions de terrasses ont été accordées dans la ville.