Déconfinement : les villes font de la place aux vélos

Face à la crise sanitaire, les autorités municipales ont dû s’adapter rapidement. A Rouen, un plan d’urgence vélo a été mis en place en quelques semaines. La ville a investi 60 000 euros pour installer des pistes cyclables temporaires. La mairie de Beauvais a, quant à elle, fixé un objectif beaucoup plus ambitieux. Elle veut transformer près d’un tiers des voies de circulation de la ville en pistes cyclables. Les travaux commenceront dès lundi 18 mai. Ils devraient se terminer à la fin du mois de juin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.