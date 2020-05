Déconfinement : les voyants sont-ils au vert ?

Plusieurs indices montrent que le virus circule beaucoup moins vite qu'il y a quelques semaines dans notre pays. Dans les services de réanimation, le nombre de patients ne cesse de baisser. Même constat concernant les hospitalisations. Autre indicateur, le dispositif prévu pour isoler les patients fonctionne au ralenti. Cependant, L'épidémie n'est pas encore derrière nous. Les restrictions et les gestes barrières devraient accompagner notre quotidien encore pendant plusieurs mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.