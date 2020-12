Déconfinement : où pourrez-vous aller pour les vacances de Noël ?

En théorie, les restrictions ne seront pas si nombreuses. Si tout va bien dès le 15 décembre, vous n'aurez plus besoin de l'attestation de déplacement. Concrètement, vous pourrez donc voyager n'importe où en France. La seule restriction, ou plutôt recommandation, consiste à éviter les regroupements à plus de six personnes. Dès le 15 décembre, de nombreux villages vacances comptent rouvrir. Sur Internet, plusieurs destinations de bord de mer sont proposées, mais vérifiez toujours les conditions d'annulation. Elles doivent être gratuites. Et si vous comptez partir à l'étranger, ne choisissez pas au hasard votre destination. De nombreux pays sont interdits et d'autres autorisés, mais la situation peut changer du jour au lendemain. Pour finir, sachez que deux pays sont ouverts pour les fêtes. La Suède, où le port du masque n'est même pas obligatoire. Ou si vous recherchez une tout autre ambiance, le Brésil vous permettra de passer les fêtes au chaud. Attention tout de même. Si vous partez en vacances en dehors de l'Europe, un test de dépistage obligatoire vous attend à la sortie de l'avion à votre retour dans l'Hexagone.