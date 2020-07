Déconfinement : pourquoi certaines piscines ont décidé de ne pas rouvrir ?

Des piscines municipales sont encore fermées alors que les salles de sports et les stades sont ouverts. Les municipalités invoquent les mesures sanitaires jugées trop strictes ou simplement des raisons financières. Il est impossible de connaître le nombre précis de piscines ouvertes ou fermées. Selon le ministère des Sports, 75% des gestionnaires prévoyaient d'ouvrir avant la fin juin, les 25% restants, dans le courant du mois de juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.