Déconfinement « progressif » : quelles étapes ?

Heureux de retrouver les bancs de l'école, ces élèves de primaire comptent tout de même partager ce matin une inquiétude avec le président de la République. "Est-ce que vous comptez remettre un confinement ? demande l'une d'elles. "Ce qu'on va faire, c'est d'y aller tout doucement pour éviter que ça reparte", a répondu le chef de l'Etat. Même réponse d'Emmanuel Macron aux habitants du quartier, impatients de se déconfiner. Le calendrier sera très progressif. Les mesures seront donc assouplies sous condition pour tous et quel que soit le secteur. Pour les restaurants, toutes les terrasses devraient pouvoir rouvrir à la mi-mai. Mais il y aura du sur-mesure, les jauges d'accueil pourraient varier selon les lieux et la circulation du virus. En revanche, en intérieur, les réouvertures seront encore plus échelonnées à partir de fin mai début juin seulement dans les régions les moins touchées par le virus. Certains restaurateurs font donc grise mine. Quant au couvre-feu, pas question de supprimer cette mesure jugée très efficace par le gouvernement. Mais le chef de l'Etat ouvre la porte avec l'arrivée des beaux jours à un horaire plus tardif. Emmanuel Macron devrait s'exprimer prochainement, au plus tard le 5 mai, pour donner un peu de visibilité jusqu'à l'été.