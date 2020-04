Déconfinement progressif : qu'en pensent les citoyens ?

Après dix-sept jours de confinement, la première question qui nous vient à l'esprit est : "quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau revivre ?". Il est impossible pour l'instant d'avancer une date pour le moment. Mais le gouvernement a esquissé quelques pistes. La première consiste en un déconfinement partiel et progressif. L'autre piste évoquée est de déconfiner par classe d'âge. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire ?