Déconfinement : qu’avez-vous prévu de faire mercredi ?

Il suffit d'ouvrir l'œil dans la rue pour sentir les frémissements d'un retour à la vie. Des terrasses de cafés au cinéma, en passant par les magasins, malgré la pluie, les projets se dessinent déjà. Tout sourire, un Parisien nous répond "cinéma direct !". "Une bière en terrasse", lâche un autre. Il y a ceux également à qui le shopping a beaucoup manqué. Mais malgré un sursis accordé, il faudra quand même garder l'œil sur la montre. À Marseille, le changement de couvre-feu va permettre de jouer les prolongations sur le soleil méditerranéen. "Sortir le soir quand on rentre tard du travail un petit peu et pas simplement rentrer chez soi ", dit une femme. "Venir manger en terrasse. Ça fait tellement longtemps", projette une autre. "Et passé un bon moment entre copines ", poursuit son amie. Attention tout de même, à 21 heures, il faudra un motif valable d'être dehors et une attestation. En outre, si dans les musées et les cinémas, les jauges seront facilement contrôlables, l'air de la fête pourrait rendre plus difficile la gestion des terrasses, limitées, elle, à 50 % de leur capacité.