Déconfinement : qu'avons-nous le plus acheté ?

Bières, vins, alcool fort font leurs grands retours dans nos caddies, avec plus de 20% de vente par rapport à la même semaine l'année dernière. Les rayons des surgelés ont également du succès. Déjà plébiscitées pendant le confinement pour leur côté pratique, les glaces ont la cote. En dehors de l'alimentaire, l'électroménager fait aussi un carton. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.