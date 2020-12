Déconfinement : que disent vraiment les chiffres de l'épidémie de Covid-19 ?

Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 sont bien moins bons qu'espérés. C'est un casse-tête pour le gouvernement. Alors, faut-il adapter le déconfinement prévu le 15 décembre et dans quelle mesure ? Des voyants sont encore au rouge. L'objectif de 5 000 cas par jour fixé par Emmanuel Macron ne sera pas atteint. Après un pic fin octobre, les contaminations ont fortement baissé en novembre, mais on compte encore aujourd'hui en moyenne 10 000 cas positifs par jour. C'est le double de l'objectif initial. Mais que s'est-il passé ? Autre problème pour le gouvernement, la France semble coupée en deux avec un nombre de cas toujours très élevé sur la partie Est du pays tandis que l'Ouest semble plus épargné. Alors, comment trancher si le risque d'un rebond de l'épidémie est toujours là ? Il y a tout de même une éclaircie, car le nombre de personnes en réanimation continue de baisser et se rapproche de l'objectif de 3 000 patients maximum. Le professeur Bruno Megarbane, chef de service réanimation à l'Hôpital Lariboisière (AP-HP) de Paris, nous le confirme.