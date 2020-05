Déconfinement : que dit la loi sur les rassemblements et les déplacements ?

Sur les regroupements, le texte interdit les mariages et toutes les cérémonies. Les enterrements sont autorisés, mais seules 20 personnes pourront y assister. Les rassemblements non-professionnels jusqu'à dix personnes sur la voie publique ou dans un lieu public sont également autorisés sur tout le territoire français. Après avoir été sollicité, le ministère de l'Intérieur a précisé que les rassemblements de plus de dix personnes dans des lieux privés ne sont pas interdits à condition de respecter toutes les mesures d'hygiène obligatoires. Quant aux déplacements autorisés, tout est détaillé sur le site du ministère de l'Intérieur et sur la nouvelle déclaration de déplacement. Pour se déplacer à moins de 100 kilomètres de son domicile, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation. Pour aller au-delà, il faudra donc remplir un formulaire et cocher la bonne case. Les motifs professionnels sont nombreux et évidents. Les motifs familiaux impérieux sont sans doute plus difficiles à cerner. Mais, cette déclaration de déplacement permet aussi des consultations médicales, de se présenter aux autorités de police ou judiciaires, ou encore de se rendre à un examen ou de déménager. Il faudra également présenter une pièce d'identité et tous les justificatifs nécessaires.