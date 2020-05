Déconfinement : quelle attestation pour les déplacements à plus de 100 kilomètres ?

Le Conseil constitutionnel a validé ce lundi soir le principe de l’attestation pour prendre les transports en commun aux heures de pointe, ainsi que la fameuse règle qui limite les déplacements à 100 kilomètres. Tout long déplacement est autorisé pour motif professionnel ou familial impérieux. On peut citer, par exemple, des obsèques, une garde d’enfant alternée ou une assistance à personne vulnérable. Mais, cette liste est non exhaustive et peut laisser perplexe, d’après nos reporters qui ont fait le test jusqu’à Orléans. Une nouvelle attestation pourrait être mise en ligne dès mardi 12 mai sur le site internet du ministère de l’Intérieur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.