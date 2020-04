Déconfinement : quelles consignes pour les cas contact ?

Si nous recevons un appel de cette brigade, cela voudra dire que nous avons été en contact, sans forcément le savoir, avec une personne infectée. Il est donc possible que nous le soyons aussi. La première chose à faire est le test PCR avec un professionnel de santé, même si nous n'avons pas de symptômes. Si nous sommes testés positifs au Covid, nous serons invités à nous isoler. Pendant ce temps, les personnes que nous avons côtoyées seront identifiées. Elles deviendront à leur tour des cas contact et devront aussi être testées.