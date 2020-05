Déconfinement : respectons-nous encore les gestes barrières ?

Depuis le 11 mai 2020, nous sommes officiellement déconfinés. Globalement, les Français sont prudents et respectueux des limites fixées. Cependant, les gestes barrières commencent à peser après quinze jours de liberté retrouvée, surtout dans les départements en zone rouge. Certains renoncent volontairement à la distanciation et au port du masque.