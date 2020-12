Déconfinement : Valmorel et ses saisonniers toujours dans l’incertitude

Les professionnels du tourisme comptent sur l'autorisation de circuler entre les régions le 15 décembre pour malgré tout sauver un peu le début de la saison d'hiver. À Valmorel, la station de ski se prépare coûte que coûte. Les remontées mécaniques n'ont toujours pas de date d'ouverture envisagée et les 130 moniteurs se trouvent sans aucun salaire. Comme Laurent Bouvier, ils sont incapables de dire combien de personnes vont venir. D'ailleurs, ils s'attendent au pire. Ainsi, mille saisonniers de Valmorel sont dans l'incertitude et certains comme trouvent le temps lent. Dans cette station de la Savoie, certains commerçants préfèrent anticiper, mais d'autres comme Jean-Louis Deguili, n'ont pas le moral. Gérant du magasin Sport 2000 de Valmorel, il vient d'investir 100 000 euros et il dit ne pas trop savoir quoi faire du matériel acheté. Il nous a aussi confié avoir des craintes en ce qui concerne le paiement de ses fournisseurs. Toute l'économie de montagne vacille. Mais que peut-on faire dans une station de ski, sans ski ? Matthieu Magnin, directeur de l'Office du tourisme de Valmorel et des vallées d'Aigueblanche, nous a expliqué qu'il y aura des animations en extérieur dans le strict respect des mesures sanitaires et des activités en montagne, loin des foules.